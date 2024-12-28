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Жога вошел в состав Военно-промышленной комиссии

Путин своим указом включил Жогу в состав Военно-промышленной комиссии
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жогу включили в состав Военно-промышленной комиссии России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Тем же указом из состава комиссии исключен первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, который с ноября 2020 года по 24 сентября 2024 года занимал пост полномочного представителя президента России в УрФО.

В ноябре Путин своим указом включил Якушева и Жогу в состав наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Помимо них, место в набсовете фонда получили министр спорта Михаил Дегтярев и митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Согласно документу, глава государства исключил из состава совета бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении крупной взятки. Также совет покинули бывший министр спорта Олег Матыцин, епископ Пантелеимон (Аркадий Шатов) и глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Ранее Жога стал членом Совета безопасности России.

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