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Тела более 20 погибших при крушении самолета в Актау доставят в Баку

Тела 24 погибших при крушении самолета в Актау доставят в Баку

Тела 24 погибших при крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) около казахстанского Актау будут доставлены в Баку. Об этом сообщает информагентство Trend.

«В Баку 28 декабря будут доставлены тела 24 погибших, в том числе останки 3 членов экипажа и 21 пассажира», — говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

Ранее министр транспорта Казахстана рассказал, как происходила катастрофа в Актау.

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Крушение самолета в Казахстане
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