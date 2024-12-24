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Москвичей предупредили о возможном землетрясении на Новый год

Сейсмолог Люсина не исключила землетрясений в Москве на Новый год
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Helga King/Shutterstock/FOTODOM

В период новогодних праздников в Москве могут пройти небольшие землетрясения. Об этом в интервью News.ru рассказала кандидат физико-математических наук, сейсмолог Анна Люсина.

По ее словам, Москва является сложным регионом в геологофизическом смысле, его необходимо постоянно мониторить.

Эксперт напомнила про случай на новогодние праздники 1977 года, когда Румынское землетрясение из сейсмоактивной зоны Вранча дошло до Москвы. Тогда в городе были зафиксированы толчки магнитудой 2,5-3.

Люсина подчеркнула, что в столице за последнее время построили множество высотных зданий, а под поверхностью города — много полостей. По ее словам, может произойти перераспределение напряжений, что вызовет искусственные землетрясения.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на территории европейской части России сильные морозы на Новый год не прогнозируются.

Вильфанд обратил внимание, что в Санкт-Петербурге будет теплее, чем в Москве. По предварительной информации, в столице в последние два дня уходящего года температура немного понизится.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о погоде в новогоднюю ночь.

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