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В районе Курил произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло поблизости от Курильских островов
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Андрей Зима/РИА Новости

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло поблизости от Курильских островов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

«Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в ночь на 28 декабря. Эпицентр находился в Охотском море в 28 километрах западнее курильского острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 160 километров», — заявила Семенова.

Гидрометеостанция в селе Малокурильском также сообщила о землетрясении силой 4 балла на острове Шикотан.

Семенова добавила, что в районе действия землетрясения угроза цунами не объявлялась.

До этого в Хельсинки зафиксировали самое сильное в истории землетрясение на Рождество.

Магнитуда сейсмособытия составила 1,1, что является высоким показателем для региона со слабой сейсмоактивностью.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение.

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