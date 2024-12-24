В Раде опровергли подготовку закона о снижении призывного возраста до 18 лет

Законопроект о снижении призывного возраста по мобилизации на Украине с 25 до 18 лет никогда не рассматривался в парламенте. Об этом депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал в своем Telegram-канале.

«Никакого законопроекта о снижении мобилизационного возраста в Раде нет!» — написал он.

24 декабря украинское издание «Полтавщина» сообщило, что проект о снижении мобилизационного возраста уже лежит на столе в Раде. В том, что такой документ якобы ждет своего одобрения «неохотно признался» представитель 17-й Полтавской бригады ВСУ Сергей Лунич.

До этого британская газета The Guardian со ссылкой на украинских военных писала, что вместо снижения мобилизационного возраста на Украине солдатам нужно предоставлять больше возможностей для подготовки.

Как отметил один из военнослужащих ВСУ, чьи слова приводит газета, «дело не в возрасте, на самом деле, им (солдатам. – «Газета.Ru») нужны хорошие условия и мотивация».

Ранее на Украине заявили, что Зеленский торгуется по мобилизации и поставкам оружия.