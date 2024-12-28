Приветственный баннер в российском аэропорту вызвал неожиданную реакцию

«Подъем»: флаг-парус «Шупашкар хули» в Чебоксарах вызвал вопросы у россиян

В аэропорту Чебоксар назвали неожиданной реакцию людей на их флаг-парус «Шупашкар хули». Об этом пишет издание «Подъем».

В городе был открыт новый пассажирский терминал аэропорта. Он находился на реконструкции. У входа пассажиров встречает флаг-парус «Шупашкар хули», что в переводе с чувашского означает «город Чебоксары». В аэропорту отреагировали на слова некоторых пользователей соцсетей, посчитавших двусмысленной надпись на баннере.

«Для нас стало неожиданностью, что дизайн виндера с надписью «город Чебоксары» на чувашском языке вызвал у части жителей негативную реакцию», — рассказали там.

В пресс-службе аэропорта добавили, что представленная надпись читается, как «шупашкар хулы» и не имеет нецензурного звучания.

28 декабря сообщалось о скандале на борту воздушного судна, следовавшего из Дубая в Москву. Пьяный пассажир устроил дебош, из-за чего самолет пришлось сажать в Баку.

Ранее пассажир устроил дебош на рейсе Ереван – Москва и ударил бортпроводника.