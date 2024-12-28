В России ограничат торговлю бестабачными смесями для кальянов

С 1 марта 2025 года бестабачные смеси по типу, тех, которые используются в кальянах, будут относиться к никотинсодержащей продукции и попадут под соответствующие ограничения. Закон, предполагающий это, подписал президент России Владимир Путин.

Так, бестабачные смеси запретят продавать подросткам, а также торговать продукцией данного типа в санаториях, больницах, университетах, культурных и реабилитационных учреждениях. При этом из финальной версии закона убрали норму о запрете смесей с долей никотина выше 3,5%.

Автор инициативы, член Совфеда Вячеслав Тимченко, обосновал появление законопроекта тем, что в кальянные смеси на основе бестабачного сырья можно было добавлять любое количество «скрытого» никотина. При этом такая продукция не подлежала декларированию соответствия и сертификации.

Также 28 декабря Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу вейпов детям. Изменения были внесены в статью 151.1 Уголовного кодекса России, которая посвящена повторной продаже детям алкогольной и никотиносодержащей продукции.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят запретить курить в России «аккуратно и медленно».