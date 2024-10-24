В Госдуме заявили, что запрещать курить в России будут «аккуратно и медленно»

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от КПРФ Алексей Куринный поддержал идею фракции «Новые люди» запретить продажу сигарет тем, кто родился после 31 декабря 2009 года. В беседе с «Газетой.Ru» заявил, что, помимо самого ограничения, нужен комплекс мер, чтобы люди отказывались от сигарет сознательно.

«В России реализуется сегодня концепция постепенного отказа от табакокурения. Другое дело, что сроки разные ставятся — и 35-е, и 40-е и даже 50-е годы. Кроме запрета нужен комплекс мер, который позволит добиться того, что люди будут отважены не только в силовом порядке. Но и сама культура, обстановка, сама пропаганда будет способствовать тому, чтобы они это делали сознательно. В противном случае, конечно, эффекта от принятия этого законопроекта не будет. Я не наблюдаю ограничения [в правах], это придется смещать, я абсолютно убежден. На какой из годов, не знаю, но готовиться к этому надо постепенно. Поскольку это огромное бремя с точки зрения влияния на здоровье, это порядка 200 тыс. дополнительных летальных исходов ежегодно из-за заболеваний, связанных с табакокурением, и колоссальные потери государства. Поэтому аккуратно, медленно, системно к этому надо двигаться, запреты здесь играют далеко не главную роль», — сказал он.

Куринный добавил, что нелегальной табачной продукции может стать больше, если останется сама мода на курение.

«Если мы эту привычку не искореним или оставим ее модной, как, например, курение вейпов на сегодня, когда к этому приобщаются молодые люди — многие до достижения совершеннолетия. То понятно, что будут искать возможность изыскивать, как и где купить, каким образом курить. Если полноценная программа систематической борьбы сделает так, что курить будет 2-3% от этой когорты, я думаю, тогда будет и эффект соответствующий. Но, повторюсь, это далеко не только запреты. Это совсем другой подход — комплексная межведомственная, большая, грамотно организованная программа, которая стоит денег», — пояснил он.

24 октября «КоммерсантЪ» сообщил, что в России обсуждают запрет продажи табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для ее потребления и кальянов людям, которые родились после 31 декабря 2009 года. Минздрав готов поддержать инициативу при условии ее доработки.

В проекте документа сказано, что он соответствует основам госполитики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции. При этом Минфин выступает против запрета, указывая, что это может привести к ограничению конституционных прав россиян старше 18 лет и увеличению потребления нелегальной табачной продукции.

Ранее кабмин РФ поддержал проект о повышении штрафов за курение у детсадов и школ.