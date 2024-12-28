В России ввели уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям 

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу вейпов детям. Об этом следует из документа, опубликованном на официальном сайте публикования правовых актов.

Изменения были внесены в статью 151.1 Уголовного кодекса России, которая посвящена повторной продаже детям алкогольной и никотиносодержащей продукции. В документе сказано, что новая мера распространяется также на продажу табака и вейпов несовершеннолетним.

26 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет ГД по охране здоровья законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них.

До этого ГД в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект, предлагающий увеличить административные штрафы до 2 млн руб. за продажу детям табачной продукции, кальянов и вейпов.

Законопроект предусматривает увеличение штрафов за продажу несовершеннолетним табачных изделий, вейпов, электронных сигарет и кальянов до 200–300 тыс. руб. для граждан, до 500–700 тыс. руб. для должностных лиц, до 1,5–2 млн руб. для юридических лиц.

Ранее нарколог раскрыл, в чем опасность курения вейпов.