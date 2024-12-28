В Крыму могут привлечь военных к ликвидации ЧС в Керченском проливе

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с предложением привлечь военных к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС), которая связана с разливом мазута в Керченском проливе. Это следует из его указа, опубликованного на сайте правительства региона.

«Рекомендовать командующему группировкой войск обороны Крымского полуострова предусмотреть привлечение сил и средств для ликвидации разлива нефтепродуктов в прибрежной зоне Республики Крым вследствие чрезвычайного происшествия, связанного с повреждением двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе», — сказано в документе.

28 декабря в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за разлива мазута в Керченском проливе.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе ввели краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее все участки загрязнения в Керченском проливе очистили от мазута.