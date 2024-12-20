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Сальдо заявил, что Херсон все равно будет освобожден Россией

Сальдо: Киев понимает, что Херсон будет освобожден Россией
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон все равно будет освобожден Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинский режим, киевский с самого начала знал, что Херсон все равно будет освобожден. Он и есть российский, просто временно оккупированный», — сказал он.

По словам Сальдо, в Киеве всегда ждали и опасались, что РФ вернет под свой контроль Херсон.

Сальдо также говорит о том, что ВС РФ возьмут Херсон и вернут его в состав России. Он считает, что Херсон можно освободить от ВСУ «хоть завтра», однако нужна «соответствующая ситуация».

До этого военные эксперт Андрей Марочко сообщал, что позиция украинской армии, оборудованная в южной части города Волчанска в Харьковской области, перешла под контроль Вооруженных сил РФ. Он отметил, что, согласно перехваченной информации, ВСУ также фиксирует активность российских войск в районах Старицы и Тихого в Харьковской области.

Ранее на Украине призвали к эвакуации жителей подконтрольного ВСУ Херсона.

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