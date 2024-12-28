Путин утвердил сроки пребывания в России мигрантов, предоставивших поддельные документы

Президент России Владимир Путин утвердил сроки пребывания в стране мигрантов, которые предоставили поддельные документы при получении российского паспорта. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о подделке документов о владении русским языком, знаниях истории и основ законодательства РФ. Согласно принятому закону, лица, лишенные гражданства, смогут находиться на территории РФ не более 15 дней.

9 декабря Путин заявлял, что ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны. Он отмечал, что была подготовлена концепция миграционной безопасности и рекомендации по улучшению работы законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией.

До этого стало известно, что группа депутатов Государственной думы внесет на рассмотрение парламента законопроект, предлагающий закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан России. Инициаторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР во главе с ее председателем Леонидом Слуцким.

В законопроекте говорится, что если работодатель не имеет возможности предложить вакансию россиянам, то он вправе заключить трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Ранее правительство РФ ограничило ввоз работников из-за рубежа.