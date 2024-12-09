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Путин заявил, что ситуация с миграцией должна быть комфортной

Путин: ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны

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Владимир Гердо/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин убежден, что ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей страны. Об этом он заявил на встрече с лидерами стран — участниц ОДКБ, пишет ТАСС.

Он отметил, что подготовлена концепция миграционной безопасности и рекомендации по улучшению работы законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией.

Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы миграция была комфортна для граждан РФ. Они должны чувствовать себя спокойно, уверенно и в безопасности. Приезжие должны знать язык страны, в которую они собираются, заключил президент.

9 декабря члены правительства России поддержали с замечаниями законопроект о запрете принятия в школы детей иностранных граждан, не знающих русский язык.

Кроме того, недавно лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России мигрантам могут запретить жить на расстоянии менее 200 метров от школ и детских садов.

Ранее мигрантам в России поставили ультиматум.

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