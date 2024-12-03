Граждан РФ предложили принимать на работу в приоритетном порядке

Группа депутатов Государственной думы внесет на рассмотрение парламента законопроект, предлагающий закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Изменения предлагается внести в статьи 327.1 и 351.5 Трудового кодекса Российской Федерации.

В законопроекте говорится, что если работодатель не имеет возможности предложить вакансию россиянам, то он вправе заключить трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР во главе с ее председателем Леонидом Слуцким. Парламентарии подчеркивают, что общая норма, закрепляющая приоритет трудоустройства россиян, в российском Трудовом кодексе отсутствует.

Слуцкий пояснил агентству, что число мигрантов, желающих зарабатывать в России, с каждым годом растет. По его словам, работодатели отдают предпочтение более дешевой рабочей силе, чтобы уменьшить свои затраты, однако такие меры привели к тому, что в России проживает огромное число низкоквалифицированных мигрантов, «которые снижают качество товаров и услуг, сбиваются в анклавы, угрожают безопасности наших граждан, занимают рабочие места».

Ранее в Подмосковье повысили стоимость патента на работу для мигрантов.