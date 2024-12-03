Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Граждан РФ предложили принимать на работу в приоритетном порядке

РИА: ЛДПР предложила установить приоритет для граждан РФ при приеме на работу

close
Depositphotos

Группа депутатов Государственной думы внесет на рассмотрение парламента законопроект, предлагающий закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Изменения предлагается внести в статьи 327.1 и 351.5 Трудового кодекса Российской Федерации.

В законопроекте говорится, что если работодатель не имеет возможности предложить вакансию россиянам, то он вправе заключить трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР во главе с ее председателем Леонидом Слуцким. Парламентарии подчеркивают, что общая норма, закрепляющая приоритет трудоустройства россиян, в российском Трудовом кодексе отсутствует.

Слуцкий пояснил агентству, что число мигрантов, желающих зарабатывать в России, с каждым годом растет. По его словам, работодатели отдают предпочтение более дешевой рабочей силе, чтобы уменьшить свои затраты, однако такие меры привели к тому, что в России проживает огромное число низкоквалифицированных мигрантов, «которые снижают качество товаров и услуг, сбиваются в анклавы, угрожают безопасности наших граждан, занимают рабочие места».

Ранее в Подмосковье повысили стоимость патента на работу для мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами