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«Туркменские авиалинии» приостановили полеты из Ашхабада в Москву

«Туркменские авиалинии» приостановили полеты из Ашхабада в Москву на месяц
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Kevin Hackert via www.imago-imag/Global Look Press

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» (Turkmenistan Airlines) отменила регулярные рейсы Ашхабад — Москва — Ашхабад. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

«Авиакомпания «Туркменистан» сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад в период с 30.12.24 по 31.01.25 отменены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что денежные средства за отмененный перелет можно вернуть полностью.

Утром 25 декабря пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау . Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

После ЧП ряд авиакомпаний начали приостанавливать некоторые рейсы в Россию. В частности, речь шла об «Азербайджанских авиалиниях», израильской El Al, казахстанской Qazaq Air. Flydubai объявила об отмене рейсов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января. Также авиакомпания «Азимут» отменила рейсы в Азербайджан из аэропортов Минеральных Вод и Сочи.

Ранее сообщалось, что «Азербайджанские авиалинии» продолжат полеты в ряд российских городов.

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