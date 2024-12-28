«Азимут» отменил рейсы в Азербайджан из Минеральных Вод и Сочи

Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы в Азербайджан из аэропортов Минеральных Вод и Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рейсы из Минеральных Вод в Баку и Гянджу, а также из Сочи в Баку были отменены из-за отзыва слотов азербайджанскими аэропортами. Это в свою очередь произошло из-за отзыва разрешения на полеты авиавластями Азербайджана.

Утром 25 декабря пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау . Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

После ЧП ряд авиакомпаний начал приостанавливать рейсы в Россию. В частности речь шла об «Азербайджанских авиалиниях», израильской El Al, казахстанской Qazaq Air. Также авиакомпания Flydubai объявила об отмене рейсов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января.

Ранее сообщалось, что «Азербайджанские авиалинии» продолжат полеты в ряд российских городов.