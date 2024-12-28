Глава МЧС заявил о сохраняющейся угрозе утечки мазута в Черном море

Глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии заявил о сохраняющейся угрозе утечки мазута из затонувших танкеров в акватории Черного моря. Его цитирует ТАСС.

Куренков потребовал ускорить работы по ликвидации последствий аварии танкеров.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек. 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе введен краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

Ранее эколог назвал основные этапы ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.