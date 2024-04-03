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В России впервые передали в суд дело о диверсиях, где использовали подростков

В России в суд впервые передали дело о диверсиях, где использовали подростков

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В России суд готовится рассмотреть первое дело о диверсионном сообществе, в которое вовлекали трудных подростков. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным СМИ, изначально в отношении подозреваемых, проживающих в подмосковном рабочем поселке Селятино и замешанных в поджоге релейные шкафов на железной дороге, правоохранителями линейного отдела МВД Киевского направления Московской железной дороги было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Позже дело было передано в управление ФСБ по Москве и Московской области и переквалифицировано на более тяжкие преступления: «создание диверсионного сообщества и участие в нем», «прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «вовлечение несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление».

Как установило следствие, руководили сообществом двое совершеннолетних, ранее судимых мужчин. Один из них познакомился в мессенджере с жителем Воронежа, которые предложил устраивать поджоги на железной дороге за вознаграждение. За каждый уничтоженный шкаф злоумышленник обещал до 100 тыс. рублей. Согласившись на преступление, житель Подмосковья привлек своего совершеннолетнего знакомого. Вместе они искали подростков из своего и близлежащих поселков, которые за несколько тысяч рублей соглашались поджечь релейные шкафы и зафиксировать это на камеру.

На допросах, по информации издания, подозреваемые частично признали вину: один из них — в поджоге релейного шкафа, второй — в привлечении к противоправным действиям детей.

Подозреваемые задержаны и находятся в СИЗО.

Ранее ФСБ предотвратила поджог на железной дороге в Калужской области.

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