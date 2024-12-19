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В Совфеде поддержали ужесточение наказаний за вовлечение детей в преступления

Комитет СФ поддержал ужесточение наказаний за вовлечение детей в преступления

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений. Об этом сообщает РИА Новости.

Комитет рекомендовал закон к одобрению.

До этого сообщалось, что Государственная дума приняла в двух чтениях законопроект, которым предлагается ужесточить уголовную ответственность за вовлечение детей и подростков в совершение преступлений и антиобщественных действий. Авторами законопроекта выступили депутаты от партии «Единая Россия».

Изменения планируют внести в статьи Уголовного кодекса России — «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

Статьи дополнят новым квалифицирующим признаком, предполагающим совершение указанных преступлений через информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет. В первом случае злоумышленнику может грозить наказание до 6 лет лишения свободы, а во втором — до 5 лет лишения свободы.

Ранее в России впервые передали в суд дело о диверсиях, где использовали подростков.

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