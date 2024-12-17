В России ужесточат наказания за вовлечение детей в совершение преступлений

Государственная дума приняла в двух чтениях законопроект, которым предлагается ужесточить уголовную ответственность за вовлечение детей и подростков в совершение преступлений и антиобщественных действий. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами законопроекта выступили депутаты от партии «Единая Россия».

Корректировки просят внести в статьи Уголовного кодекса России — «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

Статьи дополнят новым квалифицирующим признаком, предполагающим совершение указанных преступлений через информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет. В первом случае злоумышленнику может грозить наказание до 6 лет лишения свободы, а во втором — до 5 лет лишения свободы.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле этого года. В первом чтении он был принят в сентябре.

Ранее в России впервые передали в суд дело о диверсиях, где использовали подростков.