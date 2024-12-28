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В Казани сняли ограничения на работу аэропорта

Росавиация: ограничения на работу аэропорта Казани сняты
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Shutterstock/imfaydez

Ограничения на вылет и прилет самолетов в аэропорту Казани сняты. Об этом говорится в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«В аэропорту Казани с 10:05 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации добавил, что данные временные ограничения вводились воздушной гаванью для обеспечения безопасности полетов.

С 06:00 мск, 28 декабря, аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять рейсы. Летевшие в аэропорт Казани самолеты из Томска, Сургута и Кемерово перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске из-за введения плана «ковер», закрывающего небо над воздушной гаванью. Из онлайн-табло аэропорта следовало, что перенесено время вылета 11 авиарейсов и время прилета 14 самолетов.

Накануне в казанском аэропорту были введены такие же ограничения.

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