В Казани сняли ограничения на работу аэропорта

Ограничения на вылет и прилет самолетов в аэропорту Казани сняты. Об этом говорится в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«В аэропорту Казани с 10:05 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации добавил, что данные временные ограничения вводились воздушной гаванью для обеспечения безопасности полетов.

С 06:00 мск, 28 декабря, аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять рейсы. Летевшие в аэропорт Казани самолеты из Томска, Сургута и Кемерово перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске из-за введения плана «ковер», закрывающего небо над воздушной гаванью. Из онлайн-табло аэропорта следовало, что перенесено время вылета 11 авиарейсов и время прилета 14 самолетов.

Накануне в казанском аэропорту были введены такие же ограничения.