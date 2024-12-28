Аэропорт Казани временно приостановил полеты

Росавиация: аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты

Для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временные ограничения введены на работу аэропорта Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что 28 декабря, с 06:00 (мск), воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

По данным РИА Новости, из онлайн-табло аэропорта следует, что перенесено время вылета из аэропорта Казани 11 авиарейсов и время прилета 14 самолетов. Среди них числятся международные рейсы из Душанбе и Алматы.

27 декабря в казанском аэропорту были введены такие же ограничения.

Позже Telegram-канал Baza написал о введении плана «Ковер» на территории трех российских аэропортов — в городах Грозный, Махачкала и Самара. Однако в пресс-службе Росавиации опровергли информацию о закрытии самарской воздушной гавани, все это время она работала в обычном режиме.

Ранее «Азербайджанские авиалинии» остановили полеты из Баку в несколько городов России.