«Азербайджанские авиалинии» останавливают полеты в еще три города РФ

«Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines, AZAL) приостанавливает полеты из в Баку в еще в три российских города — Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

«Пассажиры рейсов авиакомпании AZAL в/из указанных городов России, которые не смогли воспользоваться услугами авиакомпании в связи со сложившейся ситуацией, имеют возможность получить полный возврат средств без штрафных санкций или перебронировать билеты», — сказано в сообщении.

Речь идет о рейсах из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу.

27 декабря стало известно, что «Азербайджанские авиалинии» останавливают полеты из Баку в семь городов России. Речь идет о рейсах из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу. Отмечалось, что рейсы данной авиакомпании из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Новосибирск и Екатеринбург сохранятся в расписании.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, разбился в аэропорту казахстанского города Актау утром 25 декабря.

Ранее Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург в целях «обеспечения безопасности пассажиров».