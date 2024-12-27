Синоптик пообещал теплый январь на большей части России

Вильфанд: на Урале и в Западной Сибири ожидается аномально теплый январь

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал агентству ТАСС, что январь 2025 года на большей части страны выдастся непривычно теплым.

Синоптик отметил, что прогноз аномалий средней температуры на январь указывает на положительные аномалии на огромной территории страны.

«То есть класс выше нормы прогнозируется на востоке европейской России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. На европейской территории России температура около и выше нормы», — сказал Вильфанд.

25 декабря научный руководитель Гидрометцентра заявлял, что на территории Дальневосточного федерального округа под Новый год прогнозируются 50-градусные морозы. По его словам, до -50°C ожидается на Чукотке и Колыме, а также в Магаданской области и Якутии.

До этого Вильфанд сообщил, что на территории европейской части России сильные морозы на Новый год не прогнозируются. На южной территории страны до конца недели ожидается на 2°C выше нормы, а в центре европейской России — на 6-7°C. Кроме того, температурный фон выше нормальных показателей прогнозируется на северо-западе страны, кроме Ненецкого автономного округа, где погода будет соответствовать норме, добавил синоптик.

Ранее синоптик допустил, что жители европейской части РФ могут встретить Новый год с зонтами.