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Синоптик допустил, что жители европейской части РФ могут встретить Новый год с зонтами

Вильфанд: жители европейской части РФ могут встретить Новый год с зонтами
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Илья Питалев/РИА Новости

В последние дни декабря температура воздуха в европейской части России прогреется будет около нуля, поэтому не исключено, что россиянам, живущим на этой территории, придется встречать Новый год с зонтами из-за возможного дождя. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом в новогоднюю ночь столбики термометров начнут постепенно опускаться до -5°С, отметил синоптик.

По его словам, в центральных и северо-западных регионах России в последние дни уходящего года ожидается примерно такая же погода, как и в европейской части РФ: днем от -2 до 3°С, ночью — от -4 до 1°С.

Также руководитель Гидрометцентра заявил, что на Дальнем Востоке начинает формироваться погода, более характерная для зимы. В этом регионе формируется антициклон, который приведет к аномально низким температурам. В последние дни декабря на Чукотке и в Якутии прогнозируются морозы до 45-55°C, рассказал Вильфанд.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается только легкий мороз. По его словам, температура воздуха в Москве и области в конце 2024 года будет выше климатической нормы. Днем она составит 0...+2°С, ночью — 0...-1°С. При этом утром 1 января температура понизится до -1...-4°С.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о погоде в новогоднюю ночь.

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