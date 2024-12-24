Вильфанд рассказал, какой будет погода на Новый год

Вильфанд: на европейской части России не будет сильных морозов на Новый год

На территории европейской части России сильные морозы на Новый год не прогнозируются. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Сильных морозов на европейской части на Новый год не прогнозируется», — отметил он и уточнил, что для существенного понижения температуры пока нет условий.

На южной территории страны до конца недели ожидается на 2°C выше нормы, а в центре европейской России — на 6-7°C, продолжил Вильфанд. Кроме того, температурный фон выше нормальных показателей прогнозируется на северо-западе страны, кроме Ненецкого автономного округа, где погода будет соответствовать норме, рассказал синоптик.

Вильфанд обратил внимание, что в Санкт-Петербурге будет теплее, чем в Москве. По предварительной информации, в столице в последние два дня уходящего года температура немного понизится.

«Ночные температуры -2…-4°C. Днем 0…-2°C», — уточнил он.

В Москве значительных осадков 30 и 31 декабря не ожидается, 1 января может выпасть «небольшой снежок». Атмосферное давление в предновогодний период будет высоким, добавил руководитель Гидрометцентра России.

Накануне главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в новогоднюю ночь в Подмосковье ожидаются легкие морозы, значительных снегопадов не ожидается. 26 декабря в Московской области установится морозная погода, однако затем вернутся оттепель. Ожидается, что с 31 декабря начнется новая волна мороза. Прогнозируется от 3 до 4 градусов ниже нуля, добавила она.

Ранее Вильфанд назвал регион, где ожидаются 45-градусные морозы.