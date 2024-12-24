Вильфанд рассказал, какой будет погода на Новый год

На территории европейской части России сильные морозы на Новый год не прогнозируются. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
«Сильных морозов на европейской части на Новый год не прогнозируется», — отметил он и уточнил, что для существенного понижения температуры пока нет условий.
На южной территории страны до конца недели ожидается на 2°C выше нормы, а в центре европейской России — на 6-7°C, продолжил Вильфанд. Кроме того, температурный фон выше нормальных показателей прогнозируется на северо-западе страны, кроме Ненецкого автономного округа, где погода будет соответствовать норме, рассказал синоптик.
Вильфанд обратил внимание, что в Санкт-Петербурге будет теплее, чем в Москве. По предварительной информации, в столице в последние два дня уходящего года температура немного понизится.
«Ночные температуры -2…-4°C. Днем 0…-2°C», — уточнил он.
В Москве значительных осадков 30 и 31 декабря не ожидается, 1 января может выпасть «небольшой снежок». Атмосферное давление в предновогодний период будет высоким, добавил руководитель Гидрометцентра России.
Накануне главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в новогоднюю ночь в Подмосковье ожидаются легкие морозы, значительных снегопадов не ожидается. 26 декабря в Московской области установится морозная погода, однако затем вернутся оттепель. Ожидается, что с 31 декабря начнется новая волна мороза. Прогнозируется от 3 до 4 градусов ниже нуля, добавила она.
Ранее Вильфанд назвал регион, где ожидаются 45-градусные морозы.