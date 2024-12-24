Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вильфанд рассказал, какой будет погода на Новый год

Вильфанд: на европейской части России не будет сильных морозов на Новый год
close
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

На территории европейской части России сильные морозы на Новый год не прогнозируются. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Сильных морозов на европейской части на Новый год не прогнозируется», — отметил он и уточнил, что для существенного понижения температуры пока нет условий.

На южной территории страны до конца недели ожидается на 2°C выше нормы, а в центре европейской России — на 6-7°C, продолжил Вильфанд. Кроме того, температурный фон выше нормальных показателей прогнозируется на северо-западе страны, кроме Ненецкого автономного округа, где погода будет соответствовать норме, рассказал синоптик.

Вильфанд обратил внимание, что в Санкт-Петербурге будет теплее, чем в Москве. По предварительной информации, в столице в последние два дня уходящего года температура немного понизится.

«Ночные температуры -2…-4°C. Днем 0…-2°C», — уточнил он.

В Москве значительных осадков 30 и 31 декабря не ожидается, 1 января может выпасть «небольшой снежок». Атмосферное давление в предновогодний период будет высоким, добавил руководитель Гидрометцентра России.

Накануне главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в новогоднюю ночь в Подмосковье ожидаются легкие морозы, значительных снегопадов не ожидается. 26 декабря в Московской области установится морозная погода, однако затем вернутся оттепель. Ожидается, что с 31 декабря начнется новая волна мороза. Прогнозируется от 3 до 4 градусов ниже нуля, добавила она.

Ранее Вильфанд назвал регион, где ожидаются 45-градусные морозы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами