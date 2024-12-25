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На Дальнем Востоке ожидаются 50-градусные морозы под Новый год

Вильфанд: 50-градусные морозы ожидаются на Дальнем Востоке под Новый год
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Depositphotos

На территории Дальневосточного федерального округа под Новый год прогнозируются 50-градусные морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«В регионе оформляется антициклон, который будет определять погоду, и уже к 29 числу температуры будут ниже нормы», — предупредил синоптик и уточнил, что произойдет «блокировка» теплого воздуха, поступавшего из Атлантики.

До -50°C ожидается на Чукотке и Колыме, а также в Магаданской области и Якутии, рассказал он. При этом в Хабаровском крае и Амурской области морозы достигнут отметки -35°C, сравнил Вильфанд.

Кроме того, в ближайшие дни сильные морозы ожидаются и на территории Сибири. В Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях прогнозируется до -25…-30°C, а в Республике Алтай — до -40…-42°C, добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Накануне Вильфанд сообщил, что на территории европейской части России сильные морозы на Новый год не прогнозируются. На южной территории страны до конца недели ожидается на 2°C выше нормы, а в центре европейской России — на 6-7°C. Кроме того, температурный фон выше нормальных показателей прогнозируется на северо-западе страны, кроме Ненецкого автономного округа, где погода будет соответствовать норме, добавил синоптик.

Ранее москвичей предупредили о возможном землетрясении на Новый год.

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