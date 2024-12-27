«Автодор» увеличил нештрафуемый интервал проезда на платной трассе Москва — Санкт-Петербург

Госкомпания «Автодор» (строит и эксплуатирует платные автодороги в России) расширила с 1 до 2 часов временной промежуток для проезда участков трассы М-11 «Нева», в течение которого за проезд не начисляется максимальный тариф. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Автодора».

«Государственной компанией 26 декабря 2024 внесены изменения в Правила проезда по платным участкам М-11 «Нева», в соответствии с которыми указанные временные интервалы увеличены до 2-х часов», — рассказали в пресс-службе.

Максимальный тариф был установлен в целях борьбы с мошенническими действиями по уклонению от оплаты проезда в полном объеме, он позволил значительно снизить количество мошеннических попыток, добавили в «Автодоре».

До этого временной интервал для проезда большинства отрезков трассы составлял 1 (один) час, после которого плата за проезд взималась по максимальному тарифу (до 5 и более тыс. рублей) независимо от причин остановки. Подробно о сложившейся ситуации на М-11 и взимании максимального тарифа с водителей, которые посещали на дороге туалеты, АЗС, кафе и другие объекты придорожной инфраструктуры читайте в материале «Газеты.Ru».

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