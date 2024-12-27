Стала известна судьба моряков, выживших после кораблекрушения «Урса Майор»

Посольство: выжившие после кораблекрушения «Урса Майор» моряки вылетели в РФ

Российские моряки, которые выжили после крушения грузового судна «Урса Майор», вылетели из Мадрида в Россию. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Испании.

«27 декабря российские моряки, выжившие после кораблекрушения грузового судна «Урса Майор», вылетели из Мадрида в Россию», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что накануне в консульском отделе ведомства морякам были оформлены все необходимые документы.

24 декабря российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. Сообщалось о спасенных 14 членах экипажа, двое пропали без вести. Сухогруз вез из Санкт-Петербурга во Владивосток многотонные портовые краны. Подробности о крушении — в материале «Газеты.Ru».

Сообщалось, что судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии оставило в беде экипаж российского корабля Ursa Major, который терпел крушение в открытом море.

Ранее в Госдуме обвинили украинские спецслужбы в крушении Ursa Major.