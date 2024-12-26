«Нужен жесткий ответ»: в Госдуме обвинили Киев в крушении Ursa Major

Российское судно Ursa Major могло затонуть из-за диверсии украинских спецслужб при поддержке западных стран, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В этом есть смысл, так как Киев стремится противостоять российским интересам не только в зоне спецоперации, но и в других регионах мира, заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По мнению депутата, вероятность того, что это была диверсия, очень большая. Он призвал разобраться, с какой стороны был произведен взрыв – направлена пробоина на судне внутрь или наружу, и подчеркнул, что в любом случае нужно учитывать заинтересованность спецслужб Украины, пытающихся мешать России, в том числе в Африке, недалеко от берегов которой затонул сухогруз.

«Поэтому есть большая вероятность того, что [диверсия на Ursa Major] – это дело рук спецслужб Украины. Но хочу сказать, что делают они это не самостоятельно, а с помощью западных спецслужб», — отметил Чепа.

Говоря о возможной вине Киева, парламентарий заявил, что лично видел присутствие украинцев в Гане, где на тот момент проходили выборы, и Сахеле, где также фиксировались теракты против россиян. По его мнению, это говорит о том, что интересы Украины распространяются на Африканском континенте. Диверсию на российском судне депутат назвал попыткой произвести акт устрашения.

«Думаю, нам надо жестче поступать относительно действий террористов на любом участке, в любой стране, в любых условиях», — заключил Чепа.

Напомним, 24 декабря российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. 14 членов экипажа спасли, двое пропали без вести. Сухогруз вез из Санкт-Петербурга во Владивосток многотонные портовые краны. Подробности о крушении – в материале «Газеты.Ru».

В Совфеде ранее объяснили, кому выгодно крушение российского судна Ursa Majorю.