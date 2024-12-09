Стало известно, сколько россиян гадали на картах таро

Только 16% россиянам хотя бы один раз гадали на картах Таро, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,3 тыс. человек.

8% из них уточнили, что они решились на это только однажды из интереса, 6% — гадают регулярно и делают это самостоятельно, 2% — обращаются к тарологам.

«В тяжелых ситуациях люди начинают обращаться к подобным вещам. К гаданиям, магии, картам... Ищут в них поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Когда собственного ресурса не хватает, человек пытается где-то его отыскать», — поделилась участница опроса.

При этом 83% респондентов ответили, что ни разу не гадали на картах Таро и не знают, как они выглядят. Некоторые уточнили, что не верят в гадание, другие — боятся их. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

В середине ноября депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил запретить услуги гадания на картах Таро после того, как лично приходил на эфир с участием таролога, где женщина ему гадала. По рассказу парламентария, женщина сделала ему расклад и заявила, что якобы может предсказать будущее на три месяца вперед. Однако все ее слова и рекомендации Свинцов назвал ерундой.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать карты Таро после предложения депутата запретить платные гадания.