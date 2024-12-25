Россияне тратят на колдунов столько же, сколько на еду

Расходы россиян на услуги колдунов и астрологов достигли уровня затрат на продукты питания. Об этом сообщает mk.ru.

Согласно статистическим данным, за год рынок оккультных услуг увеличился в 20 раз. В результате граждане потратили на магические услуги 2,4 триллиона рублей, что сравнимо с их расходами на еду.

«МК» выяснил, что самой популярной у россиян стала так называемая «чистка чакр», стоимость которой составляет около 15 тысяч рублей. За «снятие негатива» обычно просят 25 тысяч рублей за тридцатиминутный сеанс. Кроме того, «сверхъестественное» сопровождение сделок с недвижимостью может обойтись в один процент от суммы сделки.

При этом, как пишет kp.ru, только 16% россиянам хотя бы один раз гадали на картах Таро. А по информации эксперта по деловой эзотерике, руководителя одного из московских клубов Таро Александра Гулого, цены на услуги финансовых тарологов, которые делают расклады для бизнесменов, вырастут втрое в 2025—2026 годы.

Ранее в Госдуме назвали гадание на Рождество сатанинским ритуалом.