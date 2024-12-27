Финляндия задержала груз танкера, подозреваемого в повреждении энергокабеля

Таможенная служба Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении энергетического кабеля на дне Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные финской полиции.

«Таможенная служба задержала груз топлива, перевозившийся на судне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Финляндия продолжает предварительное расследование в связи с возможным нарушением закона при отягчающих обстоятельствах.

25 декабря в Балтийском море вышел из строя электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. После этого в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Санкт-Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Финская сторона полагает, что судно причастно к повреждению кабеля.

27 декабря кабельное ремонтное судно Telepaatti отправилось из финского порта Турку к месту повреждения подводного кабеля Estlink 2.

Ранее в ЕС анонсировали санкции против «теневого флота РФ» из-за инцидента в Балтийском море.