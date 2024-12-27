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Финское ремонтное судно отправилось к месту повреждения кабеля EstLink 2

Yle: финское ремонтное судно отправилось к месту повреждения кабеля EstLink 2
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JesperG/Shutterstock/FOTODOM

Кабельное ремонтное судно Telepaatti отправилось из финского порта Турку к месту повреждения подводного кабеля Estlink 2. Об этом пишет Yle.

Отмечается, что Telepaatti — это единственное судно страны для ремонта и прокладки кабелей, способное в условиях открытого моря ремонтировать поврежденные кабели в Финском заливе.

25 декабря в Балтийском море вышел из строя электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. После этого в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Санкт-Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Финская сторона полагает, что судно причастно к повреждению кабеля.

Эстонский президент Алар Карис заявлял, что Эстония совместно с союзниками по НАТО примет меры для противодействия угрозам инфраструктуре после инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском море.

Ранее в ЕС анонсировали санкции против «теневого флота РФ» из-за инцидента в Балтийском море.

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