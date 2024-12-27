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Фон дер Ляйен уличили в желании воевать с Россией в ущерб европейцам

Профессор Малинен: глава ЕК вводит санкции против РФ в ущерб европейцам
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Francois Lenoir/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова вводить антироссийские санкции в ущерб европейцам. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Больше проблем, но подождите. Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?» — написал эксперт.

Профессор такими словами прокомментировал публикацию о прекращении транзита российского газа через Украину.

27 декабря стало известно, что Польша, которая с января следующего года будет председательствовать в Европейском союзе, и новый состав Еврокомиссии планируют разработать новые расширенные санкции против российского сжиженного природного газа (СПГ) и атомной отрасли.

В свою очередь, фон дер Ляйен напомнила, что ЕС продолжает оказывать экономическое давление на Россию с помощью санкций, отметив, что новый, 16-й пакет санкций уже готовится.

Ранее Путин рассказал, как украинцы «наказывают Европу».

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