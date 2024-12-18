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ЕС приступил к подготовке нового пакета санкций против России

Глава ЕК Ляйен: ЕС готовит 16-й пакет санкций против России

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Европейский союз готовит 16-й пакет санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге, передает РИА Новости.

«Идет подготовка 16-го пакета», — сказала она.

16 декабря Европейский союз расширил санкции против России. В 15-й пакет внесли 54 физических лица и 30 организаций. В перечне оказались российские военные, артисты и бизнесмены, а также высокопоставленные военнослужащие из Северной Кореи и несколько иностранных компаний. Кроме того, под ограничения попали 52 иностранных судна за помощь в обходе ограничений. При этом в Венгрии заявили, что добились отказа ЕС от самых «сумасшедших идей».

17 декабря Великобритания внесла в санкционный список две компании и 20 судов, которые, как полагают в Лондоне, связаны с транспортировкой российской нефти.

Ранее Захарова назвала выдающимися попавших под санкции ЕС Канделаки и Долину.

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