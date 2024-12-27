Власти Чечни объявили траур в связи с авиакатастрофой под Актау

В Чечне объявили 28 декабря днем траура в связи с крушением самолета под Актау

Власти Чечни объявили 28 декабря днем траура в связи с крушением под Актау самолета «Азербайджанских авиалиний», летевшего в Грозный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение главы республики Рамзана Кадырова.

Согласно документу, в республике приспустят государственные флаги. Культурным организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи 28 декабря.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

МЧС Казахстана сообщало, что на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. По последним данным, в катастрофе погибли 38 человек, из них два пилота.

Ранее «Азербайджанские авиалинии» приостановили полеты в семь городов России.