«Азербайджанские авиалинии» останавливают полеты в семь городов России

«Азербайджанские авиалинии» останавливают полеты из Баку в семь городов России

«Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines, AZAL) останавливают полеты из Баку в семь городов России, включая Грозный. Об этом сообщает APA.

Речь идет о рейсах из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу. При этом рейсы данной авиакомпании из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Новосибирск и Екатеринбург сохранятся в расписании.

Также 27 декабря стало известно, что пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» из Баку в Минеральные Воды вылетел по расписанию, но через некоторое время вернулся в аэропорт отправления.

25 декабря AZAL приняла решение о приостановке полетов из Баку в Грозный и Махачкалу.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, разбился в аэропорту казахстанского города Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург в целях «обеспечения безопасности пассажиров».