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Суд прекратил дело Лигалайза о дискредитации российской армии

В Москве прекращено дело рэпера Лигалайза о дискредитации ВС РФ

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Личный архив Лигалайза

Бутырский суд Москвы прекратил дело рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков) о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Суд прекратил административное дело Меньшикова А.В. по части 1 статьи 20.3.3 КоАП из-за истечения срока давности», — заявили в суде.

По данной статье артисту грозил штраф до 50 тысяч рублей.

Осенью 2023 года Лигалайз сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что польская авиакомпания не пустила его на рейс из-за российского паспорта.

«Друзья, меня не пустили в самолет. Компания отказала пассажирам с российскими паспортами. Никакого негатива по отношению к решению авиаперевозчика не испытываю», — написал Лигалайз.

Он также высказал поддержку в адрес Украины.

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