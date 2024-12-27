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Суд в Москве вынес решение по административному делу Дудя

Дудя оштрафовали на 45 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента
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вДудь/YouTube.com

Блогера и журналиста Юрия Дудя оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что решение по административному делу вынес Таганский районный суд Москвы.

«Дудь Юрий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде <...> штрафа в размере 45 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.

Министерство юстиции РФ внесло блогера в реестр лиц, признанных иностранными агентами, в апреле 2022 года.

8 августа текущего года журналиста оштрафовали на 40 тыс. рублей. Причиной послужила публикация в мессенджере Telegram материалов, которые не содержали плашки иностранного агента.

В конце ноября против Дудя возбудили новое административное дело по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Информационное агентство ТАСС писало, что столичный суд рассмотрит материалы дела 27 декабря.

Ранее в Верховном суде РФ отказались исключить Дудя из реестра иностранных агентов.

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