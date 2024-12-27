Суд в Москве вынес решение по административному делу Дудя

Блогера и журналиста Юрия Дудя оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram-канале.
В заявлении отмечается, что решение по административному делу вынес Таганский районный суд Москвы.
«Дудь Юрий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде <...> штрафа в размере 45 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.
Министерство юстиции РФ внесло блогера в реестр лиц, признанных иностранными агентами, в апреле 2022 года.
8 августа текущего года журналиста оштрафовали на 40 тыс. рублей. Причиной послужила публикация в мессенджере Telegram материалов, которые не содержали плашки иностранного агента.
В конце ноября против Дудя возбудили новое административное дело по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Информационное агентство ТАСС писало, что столичный суд рассмотрит материалы дела 27 декабря.
Ранее в Верховном суде РФ отказались исключить Дудя из реестра иностранных агентов.