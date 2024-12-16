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Приставы объявили в розыск Лигалайза

Shot: рэпер Лигалайз задолжал более полумиллиона рублей по кредитам и налогам

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Личный архив Лигалайза

Приставы объявили в розыск рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В отношении 47-летнего рэпера, уехавшего из России, было открыто исполнительное производство из-за долга в 612 тысяч рублей. Более полумиллиона рублей он задолжал российской налоговой и по банковским кредитам.

Долг Лигалайз не может погасить с сентября, однако, по данным издания, перечисляет небольшие суммы из-за границы.

Впервые проблемы с приставами у Меньшикова возникли в 2009 года — тогда у него появились первые долги и открытые производства.

С 2023 года Лигалайз проживает в Литве, имущества в России, которое можно было бы взыскать, у него не осталось.

До этого Лигалайза требовали признать иноагентом и проверить на дискредитацию ВС РФ после выхода нового клипа.

После интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) Лигалайзом заинтересовалась прокуратура — его проверяли на дискредитацию российской армии, но разбирательства были прекращены из-за истечения срока давности.

Ранее блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве.

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