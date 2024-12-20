Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области завели дело из-за завышения стоимости по госконтрактам

Ущерб от мошенничества в Курской области оценили в сумму более 800 млн рублей
close
Shutterstock

Прокуратура Курской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту крупного мошенничества при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Ущерб, нанесенный бюджету области, оценивается примерно в 800 млн рублей, говорится в Telegram-канале ведомства.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основанием послужили материалы прокурорской проверки, выявившие завышение сметной стоимости государственных контрактов на возведение укреплений. Эта махинация привела к многомиллионному ущербу для областного бюджета.

Кроме того, сообщается, что Ленинский районный суд Курска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу генерального директора АО «Корпорация развития Курской области».

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На время следствия обвиняемый будет содержаться в СИЗО. Прокуратура Курской области взяла расследование данного уголовного дела под свой контроль.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и его супруги. Это решение принято в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (более 49 млн рублей).

Ранее суд арестовал элитные ретроавтомобили Тимура Иванова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами