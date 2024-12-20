В Курской области завели дело из-за завышения стоимости по госконтрактам

Ущерб от мошенничества в Курской области оценили в сумму более 800 млн рублей

Прокуратура Курской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту крупного мошенничества при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Ущерб, нанесенный бюджету области, оценивается примерно в 800 млн рублей, говорится в Telegram-канале ведомства.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основанием послужили материалы прокурорской проверки, выявившие завышение сметной стоимости государственных контрактов на возведение укреплений. Эта махинация привела к многомиллионному ущербу для областного бюджета.

Кроме того, сообщается, что Ленинский районный суд Курска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу генерального директора АО «Корпорация развития Курской области».

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На время следствия обвиняемый будет содержаться в СИЗО. Прокуратура Курской области взяла расследование данного уголовного дела под свой контроль.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и его супруги. Это решение принято в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (более 49 млн рублей).

Ранее суд арестовал элитные ретроавтомобили Тимура Иванова.