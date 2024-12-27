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Суд освободил по УДО основателя «Т-платформы»

Суд Москвы освободил по УДО основателя компании «Т-платформы» Опанасенко
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Суд Москвы освободил по УДО основателя разработчика компьютеров «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, осужденного за мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство Опанасенко об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении.

В октябре Московский городской суд по результатам апелляционной жалобы ужесточил наказание Опанасенко до пяти лет колонии общего режима. По словам представителя правоохранительных органов, предприниматель был взят под стражу в зале заседания.

В мае 2023 года Мещанский суд Москвы приговорил Опанасенко к двум годам и четырем месяцам колонии за мошенничество. Его признали виновным в махинациях, связанных с поставкой компьютерного оборудования в МВД. Однако тогда его отпустили на свободу в связи с отбытием срока в СИЗО и под домашним арестом.

Ранее в Курской области завели дело из-за завышения стоимости по госконтрактам.

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