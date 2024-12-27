В Казахстане уточнили данные о взрыве кислородного баллона в упавшем самолете

В Минтрансе Казахстана подтвердили взрыв кислородного баллона в самолете AZAL

Пресс-служба Минтранса Казахстана уточнила в Telegram-канале информацию о взрыве кислородного баллона в самолете AZAL.

Согласно сообщению ведомства, информация о взрыве кислородного баллона на воздушном судне AZAL поступила от руководителя полетов Ростова в 10:53 мск, который сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки Актау о том, что в пассажирской кабине самолета взорвался кислородный баллон, из-за чего люди начали терять сознание. Руководитель полетов Ростова запросил реанимацию по прибытии.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее Бразилия присоединилась к расследованию крушения самолета в Актау.