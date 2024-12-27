МИД РФ заявил об отсутствии переговоров насчет версий авиакатастрофы в Актау

МИД назвал сообщения о выработке общей версии по крушению в Актау дезинформацией

Россия не вела никаких переговоров с Азербайджаном и Казахстаном на тему выработки возможных версий произошедшей авиакатастрофы в Актау. Об этом сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале.

«Никаких переговоров на этот счет с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось. Расследование причин авиакатастрофы осуществляется профильными ведомствами», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве указали на очевидность политического заказа подобной «злонамеренной дезинформацией». Считаем попытку сделать пиар на трагедии людей недостойными и неприемлемыми».

Летевший из Баку в Грозный самолет «Азербайджанские авиалинии» потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после срабатывания самолета с птицами командир принял решение отправиться на запасной аэродром в Актау. На борту самолета, по данным авиакомпании, находятся 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно списку, находятся 16 россиян.

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