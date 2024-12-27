Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД РФ заявил об отсутствии переговоров насчет версий авиакатастрофы в Актау

МИД назвал сообщения о выработке общей версии по крушению в Актау дезинформацией
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия не вела никаких переговоров с Азербайджаном и Казахстаном на тему выработки возможных версий произошедшей авиакатастрофы в Актау. Об этом сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале.

«Никаких переговоров на этот счет с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось. Расследование причин авиакатастрофы осуществляется профильными ведомствами», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве указали на очевидность политического заказа подобной «злонамеренной дезинформацией». Считаем попытку сделать пиар на трагедии людей недостойными и неприемлемыми».

Летевший из Баку в Грозный самолет «Азербайджанские авиалинии» потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после срабатывания самолета с птицами командир принял решение отправиться на запасной аэродром в Актау. На борту самолета, по данным авиакомпании, находятся 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно списку, находятся 16 россиян.

Новость дополняется.

Все новости на тему:
Крушение самолета в Казахстане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами