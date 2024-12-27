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Премьер РФ призвал правительство держать ситуацию в новогодние дни на контроле

Мишустин: правительство в новогодние праздники должно работать без выходных
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство в новогодние дни должно работать без выходных. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе последнего в году заседания правительства Мишустин отметил, что взрослые и дети в России очень любят новогодние праздники, однако «для многих служб это время повышенного внимания».

«И здесь правительство должно работать без выходных, прошу держать ситуацию на контроле, все необходимые меры принимать оперативно», — сказал российский премьер.

До этого опрос kp.ru показал, что 46% россиян планируют работать в новогодние праздники. При этом в 2023 году трудиться в выходные планировали только 29% опрошенных.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в свою очередь отмечал, что в новогодние праздники можно не только эффективно поработать, но и успеть насладиться встречей грядущего года. Он посоветовал обязательно заранее спланировать рабочее время, определив, какие задачи нужно обязательно успеть выполнить, и сколько примерно времени уйдет на каждую из них.

Ранее в Госдуме предложили закрепить норму о выплате 13-й зарплаты перед Новым годом.

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