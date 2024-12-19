Работающим в Новый год россиянам дали два главных совета

В новогодние праздники можно не только эффективно поработать, но и успеть насладиться встречей грядущего года, уверен карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко. Самое важное – это спланировать время и правильно расставить приоритеты, объяснил он в беседе с RT.

Не будут работать во время новогодних праздников, согласно опросу, 54% россиян. Но для многих рабочие смены 31 декабря и в последующие выходные неизбежны — к примеру, трудиться будут представители сферы услуг, врачи, водители, сотрудники техподдержки.

«Благодаря нескольким простым правилам можно успешно совместить трудовые обязанности с радостью от праздников и начать новый рабочий год со свежими силами», — считает Семеренко.

Он посоветовал обязательно заранее спланировать рабочее время, определив, какие задачи нужно обязательно успеть выполнить, и сколько примерно времени уйдет на каждую из них.

Второе, не менее важное правило – расставить приоритеты. Так, нужно понять, какие задачи не имеют первостепенной важности и не так срочно требуют выполнения. Сосредоточиться нужно на главном и неотложном, объяснил эксперт.

Кроме того, специалист посоветовал добавить элементы праздника в рабочий процесс – к примеру, украсить офис. Это важно, так как позволит не чувствовать себя изолированным от всеобщего празднества, заключил Семеренко.

Напомним, недавнее исследование показало, что 65% российских сотрудников не получают никаких подарков или бонусов от своих работодателей на Новый год. Лишь 14% отмечают, что компания, в которой они работают, дарит им хорошие подарки. 10% респондентов говорят о том, что в их компании ограничиваются новогодним корпоративом.

Ранее юрист ответил, имеет ли право работодатель заставить работать в Новый год.