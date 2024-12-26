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Почти половина россиян будет работать в новогодние праздники

«КП»: 46% россиян будут работать в новогодние праздники
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Depositphotos

Почти половина (46%) россиян планирует работать в новогодние праздники, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,8 тыс. человек.

При этом в 2023 году трудиться в праздничные дни планировали только 29% опрошенных. Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов не увидел в результатах опроса ничего удивительного.

«Это те, кто в период каникул, возможно, будут подрабатывать в сфере услуг — общепите, гостиничном комплексе. Кроме того, есть предприятия и организации непрерывного цикла. Больницы, перерабатывающие предприятия, военно-промышленный комплекс. Как правило, их сотрудники трудятся по сменам», — прокомментировал он полученные данные.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко до этого говорил, что в новогодние праздники можно не только эффективно поработать, но и успеть насладиться встречей грядущего года. Он посоветовал обязательно заранее спланировать рабочее время, определив, какие задачи нужно обязательно успеть выполнить, и сколько примерно времени уйдет на каждую из них.

Ранее россияне ответили, что больше всего раздражает их перед Новым годом.

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