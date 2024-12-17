В автомобиль депутата Андрея Картаполова подложили бомбу

Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной под автомобиль председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил, что его завербовали взорвать машину Картаполова», — говорится в сообщении канала.

Как заявил звонивший, он заложил взрывное устройство под днище автомобиля. Однако затем решил позвонить и предупредить о взрыве.

Отмечается, что сейчас автомобиль депутата, который припаркован в Ружейном переулке в Москве, проверяют взрывотехники. Там же находятся сотрудники полиции.

В Telegram-канале Shot заявили, что со слов анонима, он является гражданином России, но завербован Украиной. И что бомба под автомобилем Land Rover взорвется через час.

До этого в Подмосковье предотвращен взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего замдиректору оборонного предприятия АО НПК «КБМ».

21-летний Шандро Шишков и 23-летний Денис Кайзер через мессенджер получили заказ и заложили мину под автомобиль Toyota Land Cruiser замдиректора по производству «Конструкторского бюро машиностроения» Геннадия Девяткова. Взрывное устройство должно было сработать утром, когда топ-менеджер сядет в машину и поедет на работу. Взрыв удалось предотвратить.

Ранее в Севастополе возле супермаркета взорвалась машина.