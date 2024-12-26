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В МВД заявили об увеличении числа попыток поджогов и подрывов административных зданий

МВД за неделю задержало 44 подозреваемых в поджогах административных зданий
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Global Look Press

За прошедшую неделю сотрудники министерства внутренних дел России задержали 44 человека, которых подозревают в попытках поджога и подрыва административных зданий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

В МВД отметили, что в последние дни в ряде регионов России был зафиксирован рост числа подобных преступлений. В частности, попытки поджога и подрыва были выявлены в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Новосибирской, Тверской, Тульской, Псковской областях, Красноярском, Алтайском краях и в других субъектах.

«В период с 18 по 26 декабря зафиксировано 55 подобных противоправных деяний, за совершение которых сотрудниками органов внутренних дел и других правоохранительных ведомств задержаны 44 человека», — говорится в сообщении.

Накануне в Новосибирске полиция организовала проверку после поджога пиротехники в отделении банка. По версии правоохранителей, 21-летняя девушка попалась на уловки мошенников и, поверив им, отправилась в финансовую организацию. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ранее правоохранители назвали число поджогов, совершенных за 10 дней в РФ по заданию мошенников с Украины.

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